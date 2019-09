Ellbogen-Verletzung : Saisonende für Steelers-Quarterback "Big Ben" Roethlisberger

Ben Roethlisberger auf dem Weg in die Kabine nach der Niederlage gegen die Seattle Seahawks. Foto: AP/Gene J. Puskar

Köln Schwerer Schlag für die Pittsburgh Steelers: Star-Quarterback Ben Roethlisberger wird bis zum Saisonende verletzt ausfallen. Auch die New Orleans Saints müssen vorerst auf ihren Quarterback verzichten.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, zog sich "Big Ben" (37) am zweiten Spieltag der US-Football-Profiliga NFL gegen die Seattle Seahawks (26:28) eine Verletzung am rechten Ellbogen zu und wird noch in dieser Woche operiert.