„Feiern jeden Spieltag“ : NFL ab sofort dauerhaft im Prosieben-Hauptprogramm

Unerföhring Die NFL läuft seit Jahren jeden Sonntag auf dem Spartensender Prosieben Maxx, nur zu besonderen Anlässen wurden die Spiele im Hauptprogramm übertragen. Das ändert sich ab sofort.

Nur noch in dieser Saison besitzt ProsiebenSat.1 die Rechte an der Live-Übertragung der NFL in Deutschland, ab 2023 übernimmt RTL. Bis dahin will Prosieben aber nochmal alles aus den Sendungen herausholen und verschiebt sie ab sofort bis Saisonende von Prosieben Maxx ins Hauptprogramm. Dort waren bislang nur besondere Spiele wie das Eröffnungsspiel oder der Super Bowl gelaufen. Damit wird auf Prosieben ab sofort bis Anfang Februar an jedem Sonntag ab 18.30 Uhr die NFL zu sehen sein. Um 19 Uhr beginnt das erste Spiel.