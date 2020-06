Als "Hurensohn" beschimpft : Nach Kniefall - Trump spricht sich für NFL-Comeback von Kaepernick aus

Washington Vor drei Jahren hatte Trump den schwarzen Footballer noch als „Hurensohn“ beschimpft, weil Kaepernick während der US-Hymne auf die Knie gegangen war, um gegen Polizeigewalt gegen Schwarze zu protestieren. Seit 2017 hat Kaepernick keinen Vertrag mehr. Nun findet Trump, er solle noch eine Chance bekommen.

Donald Trump hat scheinbar eine Kehrtwende vollzogen und gibt sich plötzlich als Fan von Colin Kaepernick. Der US-Präsident sagte am Mittwoch, der frühere Quarterback der San Francisco 49ers, der der im September 2016 die "Take a Knee"-Bewegung als Zeichen des Protests gegen Rassismus und Polizeigewalt angestoßen hatte, habe es "absolut" verdient, eine zweite Chance in der National Football League (NFL) zu erhalten. Trump hatte Spieler, die vor Spielen auf ein Knie gegangen waren, einst als "Hurensöhne" beschimpft.