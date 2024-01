„Black Monday“ Washington und Atlanta feuern Headcoaches

Bereits in der Nacht gaben die Atlanta Falcons die Entlassung von Arthur Smith bekannt, in den drei Spielzeiten mit dem Headcoach gelang keine Play-off-Teilnahme und keine positive Saisonbilanz. Zum Saisonabschluss war Atlanta am Sonntag mit 17:48 bei den New Orleans Saints untergegangen, die zweite Halbzeit ging 0:31 verloren.