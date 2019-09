Bei drittem klaren Saisonsieg : Footballer Johnson mit NFL-Debüt für Patriots

Düsseldorf Erste Chance für den deutschen Fullback Jakob Johnson. Der Stuttgarter hat in der NFL für die New England Patriots sein Debüt gegeben und einen Sieg gefeiert.

Beim Debüt des deutschen Fullbacks Jakob Johnson (24) hat Super-Bowl-Champion New England Patriots auch das dritte Spiel der 100. Saison in der US-Football-Liga NFL deutlich gewonnen. Gegen die verletzungsgeplagten New York Jets, bei denen in Sam Darnold (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Trevor Siemian (Knöchelverletzung) sowohl der Starting- als auch der Backup-Quarterback erkrankt bzw. verletzt ausfallen, siegten die Patriots 30:14 - zum dritten Mal erzielte New England mindestens 30 Punkte.