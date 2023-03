NFL Bei diesen Top-Spielern läuft der Vertrag aus

Lamar Jackson (Quarterback, Baltimore Ravens)

2019 wurde Jackson zum MVP, also wertvollsten Spieler, der NFL gewählt. An die Leistungen an dieser Saison konnte der Quarterback aber nicht mehr so ganz anknüpfen, vor allem konnte er die Ravens aber nicht zu nachhaltigem Erfolg in den Play-offs führen. Was an Jackson oft kritisiert wird, ist die Tatsache, das er vor allem dann stark ist, wenn er selbst mit dem Ball läuft, doch seine Fähigkeiten im Passspiel - Kernkompetenz eines Quarterbacks - seien limitiert. Vielleicht finden die Ravens und Jackson, der sich in den Verhandlungen selbst vertritt, deshalb bisher noch nicht zusammen, was einen neuen Vertrag angeht. Stand jetzt wird er deshalb Free Agent. Dennoch ist damit zu rechnen, dass Jackson in Baltimore bleibt.