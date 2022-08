Aidan Hutchinson (Defensive End, Detroit Lions)

Die Lions brauchten jemanden, der in der Defensive Line Druck auf den gegnerischen Quarterback erzeugen kann und haben in Aidan Hutchinson an zweiter Stelle des Drafts so einen Spieler ausgewählt. Nicht wenige hätten Hutchinson auch an Position eins und bei den Jaguars erwartet, umso mehr dürfte es Detroit gefreut haben, dass er noch verfügbar war. Dass Hutchinson auch schon in Michigan aufs College ging, wo auch Detroit liegt, rundet die Geschichte ab. Bestenfalls liefert er nun auch.