Profis sollen Social-Media-Kanäle bespielen: NFL-Coach führt „Handy-Pausen“ in Meetings ein

NFL-Coach führt „Handy-Pausen“ in Meetings ein

Glendale Über ihre Social-Media-Kanäle erreichen Sport-Stars Millionen Follower. Ein NFL-Coach will nun regelmäßig „Handy-Pausen“ einführen, damit die Athleten ihre Kanäle bespielen können. Hauptgrund dafür ist die mangelnde Aufmerksamkeit der Profis.

Headcoach Kliff Kingsbury geht in der Football-Profiliga NFL ganz neue Wege und führt bei den Arizona Cardinals ausdrücklich für Twitter, Instagram oder andere Plattformen regelmäßige "Handy-Pausen" in Teammeetings ein. Der frühere College-Trainer will die Besprechungen alle 20 oder 30 Minuten unterbrechen, damit seine Profis ihre Social-Media-Kanäle bespielen können.