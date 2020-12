American Football : Patriots mit wichtigem Sieg – Chiefs sichern sich Playoffs

Los Angeles Die New England Patriots mit dem deutschen Football-Profi Jakob Johnson haben mit einem überlegenen 45:0-Sieg gegen die Los Angeles Chargers ihre Chancen auf die Playoffs gewahrt. Die Spieltags-Zusammenfassung.

Die Patriots kommen nun auf sechs Siege und sechs Niederlagen. Die Hoffnungen auf die Playoff-Teilnahme sind nach vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien damit weiter existent. Die Kansas City Chiefs dagegen haben als zweites Team nach den New Orleans Saints ihr Ticket bereits sicher. Der Titelverteidiger gewann am Sonntagabend (Ortszeit) sein Heimspiel gegen die Denver Broncos 22:16. Auch die Pittsburgh Steelers können in der 13. Woche der Hauptrunde die Playoff-Teilnahme fix machen. Das einzige noch ungeschlagene Team der NFL trifft am Montag auf das Washington Football Team.

In Kampf um das direkte Playoff-Ticket der schwachen NFC East gelang den New York Giants ein unerwarteter und wichtiger Sieg gegen die Seattle Seahawks. Durch das unerwartete 17:12 kommen die Giants nun nach vier Siegen in Serie auf eine Bilanz von 5:7 und stehen damit zumindest bis zur Partie von Verfolger Washington am Montag alleine an der Spitze ihrer Division.