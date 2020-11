American Football : Mahomes schlägt Brady, Broncos verlieren ohne Quarterbacks

Köln Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes hat mit den Kansas City Chiefs das Duell der Star-Quarterbacks gegen Tom Brady in der US-Football-Profiliga NFL knapp für sich entschieden. Außerdem: die Ergebnisse der anderen Sonntagabend-Spiele.

Mahomes (25) warf drei Touchdowns und brachte Pässe für insgesamt 462 Yards Raumgewinn an den Mann. Zum Matchwinner avancierte der pfeilschnelle Wide Receiver Tyreek Hill, der alle drei Touchdowns fing und auf 269 Yards kam. Der sechsmalige Super-Bowl-Sieger Brady (43) warf ebenfalls drei Touchdowns, verzeichnete aber auch zwei Interceptions.

"Wir haben so viele gute Waffen", sagte Mahomes nach dem Spiel. Hill war ebenfalls zufrieden: "Es fühlt sich gut an, aber es gibt noch immer viel Arbeit für mich zu tun. Ich will der beste Receiver werden."