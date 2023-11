US-Sport kompakt St. Brown mit Karrierebestwert beim Sieg der Lions in Los Angeles

Der jüngste von drei Brüdern ist im Großraum Los Angeles aufgewachsen und hat dort auch an der University of Southern California (USC) studiert. Zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Spielen kam er auf mindestens 100 Yards nach Pässen, das war einem Lions-Profi zuletzt 2012 gelungen. „Ich wollte ein gutes Spiel haben, weil jeder hier war“, sagte er über die vielen Freunde und Familienmitglieder im SoFi Stadium. Auch von seinem Trainer Dan Campbell bekam er viel Lob: „Er ist der konstanteste, zuverlässigste Typ, den du in dieser Liga finden kannst“, sagte er. „Er macht, was er soll und dann manchmal auch das Zehnfache davon. Je größer der Moment, desto mehr ist er da.“