US-Sport kompakt Später Steelers-Sieg gegen die Titans – Sorge um Treylon Burks

Megatalent Victor Wembanyama hat erstmals in seiner Karriere mehr als 30 Punkte in einem NBA-Spiel erzielt und die San Antonio Spurs zu einem deutlichen Sieg gegen die ambitionierten Phoenix Suns geführt. Der 19 Jahre alte Franzose kam beim 132:121 am Donnerstagabend (Ortszeit) auf 38 Zähler und dazu auf 10 Rebounds, 2 Vorlagen, 2 Blocks und einen vom Gegner geklauten Ball. Für die Spurs war es der dritte Sieg im fünften Saisonspiel, die Suns um Superstar Kevin Durant verloren dagegen zum zweiten Mal binnen drei Tagen gegen die Gäste aus Texas. Bereits beim 114:115 am Dienstag (Ortszeit) hatte Wembanyama großen Anteil am Erfolg der Spurs.