Bein zerschmettert: Footballer Allen Hurns erleidet Horrorverletzung

Düsseldorf Allen Hurns von den Dallas Cowboys hat sich das Wadenbein gebrochen. Die Bilder der Verletzung machen betroffen. Die Chancen aber stehen gut, dass er wieder gesund wird, wie prominente Beispiele zeigen.

Sebastian Fuhrmann arbeitet in der Sportredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt.

Gordon Hayward, Basketball

Ausgerechnet in seinem ersten Spiel für die Boston Celtics landete Gordon Hayward, der in vier Vertragsjahren 128 Millionen Dollar kassiert, nach einem Luftduell so unglücklich, dass er sich den linken Knöchel und das Schienbein brach. Zur laufenden Saison gab der 28-Jährige nach einjähriger Auszeit sein Comeback in der NBA und legte schon wieder 35 Punkte in einem Spiel auf.