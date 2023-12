US-Sport kompakt Steelers verlieren auch gegen Patriots und rutschen aus NFL-Play-offs

Die New England Patriots haben ihre Niederlagen-Serie in der NFL beendet und überraschend die Pittsburgh Steelers geschlagen. Nach fünf Pleiten gewann der in der Krise steckende Seriensieger des vergangenen Jahrzehnts am Donnerstagabend 21:18. Im 13. Saisonspiel war es der erst dritte Sieg für die Patriots, bei denen erneut Bailey Zappe als Quarterback auflaufen durfte. Seine drei Touchdown-Pässe hatte er alle in der ersten Halbzeit. Den 21:3-Vorsprung retteten die Patriots dann ins Ziel.