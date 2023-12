US-Sport kompakt Buffalo siegt in letzter Minute – Allen mit NFL-Meilenstein

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben nach vier Niederlagen in Serie in der NBA wieder einen Sieg eingefahren. Am Samstag (Ortszeit) gewann das Brüderpaar mit den Orlando Magic 117:110 (73:60) bei den Indiana Pacers und stoppte die längste Negativserie des Teams in dieser Saison. Durch den 17. Erfolg im 28. Saisonspiel verteidigen die Magic in der nordamerikanischen Liga den vierten Platz in der Eastern Conference.