US-Sport kompakt Buffalo Bills landen Befreiungsschlag in der NFL

Peterka steht in dieser Saison bereits bei sieben Toren und fünf Assists, in den vergangenen drei Spielen war er immer mindestens an einem Treffer beteiligt. Buffalo befindet sich mit acht Siegen bei zehn Niederlagen jedoch im hinteren Mittelfeld der Atlantic Division, nur die ersten drei Teams jeder Division kommen am Saisonende sicher in die Playoffs.