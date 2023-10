US-Sport kompakt Bills nach Sieg über Buccaneers zurück in der Erfolgsspur

Die Buffalo Bills um Star-Quarterback Josh Allen sind in der US-Football-Profiliga NFL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach der überraschenden Niederlage gegen die New England Patriots am vergangenen Sonntag gewann das Team aus dem US-Bundesstaat New York am Donnerstagabend (Ortszeit) gegen die Tampa Bay Buccaneers mit 24:18 (17:10).