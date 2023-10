US-Sport kompakt Bears beenden gegen die Commanders historische Negativserie

Der deutsch-amerikanische Football-Profi Equanimeous St. Brown hat mit den Chicago Bears eine historische Negativserie in der US-Profiliga NFL beendet. Das Team aus dem Bundesstaat Illinois gewann zum Auftakt des fünften Spieltags am Donnerstag (Ortszeit) überraschend deutlich mit 40:20 (27:3) bei den Washington Commanders und feierte damit den ersten Sieg nach saisonübergreifend 14 Niederlagen in Folge. So lange blieben die Bears in ihrer langen Geschichte noch nie sieglos.