„Land ist in Aufruhr“ : NBA-Coach Kerr betont Bedeutung von US-Wahl

San Francisco Steve Kerr hält sich mit politischen Statements nicht zurück. Kurz vor der Präsidentenwahl hat der Trainer der Golden State Warriors die Menschen in den USA zur Stimmabgabe aufgerufen.

„Unser Land ist in Aufruhr, und jeder spielt dabei eine Rolle“, betonte der 55 Jahre alte Coach der Golden State Warriors am Samstag (Ortszeit), als er an der Arena des Teams wählte. „Wir versuchen nicht nur an die Bedeutung des Wählens zu erinnern, sondern versuchen auch, es für jeden so einfach wie möglich zu machen. Es ist wichtig für jeden, dieses Recht und möglichst einfachen Zugang zu haben.“