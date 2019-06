Trotz Verletzungen : Durant und Thompson sollen bei den Warriors bleiben

Oakland Einen Tag nach der Finalniederlage steht für die Golden State Warriors fest: Sie wollen ihre Superstars Kevin Durant und Klay Thompson trotz ihrer schweren Verletzungen behalten.

Die Golden State Warriors wollen ihre schwer verletzten Superstars Kevin Durant (30) und Klay Thompson (29) halten. Das teilte der Vizemeister einen Tag nach der entscheidenden Niederlage in der Finalserie der NBA mit. Die Warriors hatten ihren Titel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga nach einem 2:4 an die Toronto Raptors abgegeben - zudem müssen sie monatelang auf Durant und Thompson verzichten.