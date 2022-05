„Wann werden wir etwas tun?“ : NBA-Trainer mit emotionaler Rede nach Amoklauf

Dallas Steve Kerr hat genug. Nach dem tödlichen Amoklauf an einer texanischen Grundschule wendet sich der Headcoach der Golden State Warriors mit einer emotionalen Rede an die Senatoren seines Landes. Die Rede im Video.

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Attentate mit Schusswaffen die USA in Schockstarre versetzt. Kerr hat davon genug. „Wann werden wir etwas tun?“, schrie der 56-Jährige in sein Mikrofon. Seine Unterlippe bebte, die Tränen standen in den weit aufgerissenen Augen, mit seiner Hand schlug Kerr mehrfach auf die Tischplatte. Er sei es leid, „hierher zu kommen und mein Beileid an die am Boden zerstörten Familien, die da draußen sind, auszusprechen. Es ist genug!“

Auch Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder reagierte bestürzt. „Dass Leute in eine Schule gehen und sowas machen - das muss aufhören. Wir sprechen schon über Jahre darüber“, sagte Schröder am Mittwoch in Berlin: „Meine Kinder zur Schule zu schicken oder in den Kindergarten - das will ich schon in Amerika nicht mehr. Das ist einfach zu gefährlich. Mein Beileid an alle Familien. Es ist traurig.“