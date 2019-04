"Ich habe alles gegeben, um den Klub und die Stadt, die ich liebe, ein letztes Mal zu repräsentieren", sagte Nowitzki, der in seinem letzten Spiel noch einmal 20 Punkte erzielte und sich zehn Rebounds sicherte: "Ich habe in der vergangenen Nacht kaum geschlafen. Ich war total aufgeregt. Jetzt gehe ich es erst einmal ein paar Tage locker an. Meine Familie und Freunde aus der ganzen Welt sind da. Das werde ich genießen."