Restart in Disney World : Deutsches Konzept soll NBA-Saison retten

dpatopbilder - 11.07.2020, USA, Orlando: Gäste des Freizeitparks «Walt Disney World» gehen durch den Park am Tag der Wiedereröffnung. Inmitten der Corona-Pandemie mit weiter ansteigenden Infektionszahlen hat der Freizeitpark «Walt Disney World» seine Türen für Besucher wieder geöffnet. Foto: Cory Knowlton/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Cory Knowlton

Orlando Steigende Corona-Zahlen im Land und dutzende infizierte Spieler, trotzdem wollen die großen US-Ligen zum sportlichen Alltag zurück. Die NBA setzt dafür auf ein deutsches Konzept und mietet sogar Teile eines Freizeitparks.

Die Fußball-Bundesliga hat sich klare Regeln gegeben: Keine Spiele mit Zuschauern, wenn das Coronavirus den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche überschreitet. Die großen US-Sportligen könnten mit einer solchen Vorgabe nicht wie derzeit geplant stattfinden. In Orlando, wo ab Freitag die Basketball-Profiliga NBA ihre Saison fortsetzen will, liegt der Wert zurzeit bei 284 Neuinfektionen pro Woche – Tendenz weiter steigend.

Fast wirkt es, als hätte man sich in den USA an die dramatischen Zahlen gewöhnt. Im American Football diskutiert man, ob nicht sogar Zuschauer möglich sind, wenn die Saison im September losgehen soll. Die Profi-Teams der Baseball-Liga fliegen für ihre Spiele quer durchs Land. Die Fußball-Liga zieht die Fortsetzung der Saison munter durch, auch wenn immer wieder Spiele wegen neuer Corona-Fälle rund um die Teams verschoben oder abgesagt werden müssen.

Info Turniermodus und Live-Übertragung Spiele In der Nacht zum Freitag wird die Saison fortgesetzt. Täglich werden drei Spiele ausgetragen, jedes Team spielt zunächst acht Hauptrunden-Partien. Anschließend geht es in den Playoffs weiter. Das letzte Finalspiel wird am 13. Oktober ausgetragen. Übertragung DAZN zeigt zunächst 38 Spiele, täglich meist um 0.30 Uhr. Auch in den Playoffs wird der Streamingdienst Spiele live übertragen.

Vor zwei Wochen reisten nun 22 NBA-Teams nach Nord-Florida, mehrere Hundert Spieler, Trainer und Betreuer begaben sich in Hotels des Freizeitparks Disney World zunächst in Quarantäne. Seit einigen Tagen wird wieder trainiert, am Freitag beginnen die Spiele. The show must go on.

150 Millionen Dollar investiert die Liga für die Fortsetzung der Saison, der Plan dafür orientiert sich stark an den Fußball- und Basketball-Hygienekonzepten aus Deutschland. Täglich werden die Aktiven getestet, das Bewegungsprofil aller Spieler wird aufgezeichnet, um Kontakte nachzuvollziehen. Maskenpflicht herrscht obendrein – ausgenommen sind davon Mahlzeiten, Trainingseinheiten und Spiele. Verstöße lassen sich über eine eigene Hotline anonym bei der Liga melden.

„Wir haben überall Leute, die überprüfen, dass die Regeln eingehalten werden. Wenn ich aus dem Zimmer rausgehen würde, dann gibt es überall Sicherheitsleute, die danach schauen, dass jeder seine Maske an hat“, sagt der deutsche Isaac Bonga von den Washington Wizards. In der Freizeit sollen sich die Spieler vor allem in der „Players Lounge“ aufhalten. „Dort gibt es einen Pool, Tischtennis, Kartenspiele sowie viele Fernseher mit Playstation. Draußen kann man Fischen oder Golfen gehen. Man hat hier viele Optionen“, sagt Bonga. Trainiert wird teils in umgebauten Tanzsälen, gespielt wird in einer großen Arena auf dem Gelände des Freizeitparks. Bis Mitte Oktober soll das so gehen, dann soll der Meister feststehen.

„Man darf natürlich skeptisch sein, man muss es vielleicht sogar“, sagt NBA-Experte Frederik Hader, der ab Ende Juli die Spiele beim Streamdienst Dazn kommentieren wird. „Die Frage ist, ob der ethische Druck von außen irgendwann zu hoch wird.“ Die Krankenhäuser in vielen US-Städten sind voll, die Testlabors an ihrer Kapazitätsgrenze. Und mitten hinein in diese Phase kommen die Sportler und verlangen mehrere Hundert Tests pro Tag.

Aus Politik, Gesellschaft und auch der Liga selbst gab es kritische Stimmen. Doch für die NBA ist es eine Flucht nach vorn. Zum Corona-bedingten Umsatzverlust von einer Milliarde durch den Wegfall des Ticketverkaufs sollen bloß nicht noch Schadenersatzforderungen der TV-Sender kommen. „Die NBA hat einen guten Plan entwickelt, nirgendwo in den USA dürfte es zurzeit sicherer sein als in der Bubble“, sagt Experte Harder. „Aber wenn das Projekt scheitert, dann braucht es auch für die Zukunft ein ganz neues Konzept, dann ist alles ungewiss.“

Das gilt nicht nur für die Männer in der NBA. Auch das Pendant der Frauen ist seit letztem Wochenende wieder aktiv, ebenfalls in Florida, allerdings in einem weniger schmucken Ressort. Mittendrin ist die Ex-Leverkusenerin Marie Gülich, die für die LA Sparks auf Körbejagd gehen soll. „Es ist wie eine Reise zurück in die Vergangenheit“, sagt die 26-Jährige mit Blick auf ihre Rückkehr in die USA, nachdem sie die Corona-Zeit bis Ende Juni in Deutschland verbracht hatte. Mit einer „gewissen Skepsis“ sei sie nach Florida gereist. „Wir werden nach langer Pause sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit spielen, die Verletzungsgefahr ist entsprechend hoch“, gibt sie zu bedenken – und dann ist da noch das Coronavirus.

Wie Real diese Gefahr ist, mussten bereits Dutzende Profisportler in den USA erfahren. Seit Ausbruch der Pandemie wurden allein in der NBA mehr als 20 Spieler positiv getestet, darunter Stars wie Russel Westbrook oder Kevin Durant. Mit deutlich spürbarer Erleichterung verkündete die Liga daher Ende letzter Woche: Alle Spieler, die in den drei Disney-Hotels untergebracht sind, wurden negativ auf das Virus getestet. Jetzt erst können die Regeln des 113-seitigen Gesundheitskonzepts wirklich greifen, mit dem die „Blase“ vor Corona-Überträgern von außerhalb geschützt werden soll. So konnte bereits die deutsche Basketball-Bundesliga im Juni erfolgreich ihre Saison in München beenden.

Gleichzeitig wird alles versucht, um den millionenschweren Profis das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Unter anderem sind sechs Friseure dabei -– ausgewählt aus einer Gruppe von zunächst 50 -, die den Profis zwischen 8 und 22 Uhr zur Verfügung stehen. Nach anfänglichen Beschwerden über miese Zimmer und zu wenig Essen, scheint sich die Stimmung langsam zu bessern. Die Spieler fluten die sozialen Medien mit Videos von Streichen, Gesangseinlagen und Teamaktivitäten. Viele haben ihre Spielkonsolen dabei, andere Gitarren und Bücher, Duftkerzen und Angelausrüstungen. Der Trainer Luke Walton brachte sieben Pfund Kaffee samt Mühle mit. Die Exzentriker unter den Athleten konnten nicht ohne 60 Paar Schuhe, 200 Kleidungsstücke oder ihr Musikproduktionsstudio.

Die NBA verkauft ihren Re-Start als große, dringend benötigte Ablenkung für das gebeutelte, politisch zerrissene Land, und ganz falsch mag das nicht sein. Jedenfalls wird durchgezogen. Ziemlich unabhängig davon, wie viele Menschen im „Sunshine State“ Florida mit seinen ungezählten Altenheimen sowie in den USA insgesamt an Covid-19 leiden und sterben werden. Erst bei einer “signifikanten Ausbreitung des Virus auf unserem Campus” würde man das Experiment abbrechen, sagte NBA-Chef Adam Silver. Was das heiße und wie hoch seine Zuversicht sei, dass alles glatt laufen werde, behielt er lieber für sich.