NBA-Play-offs : Portland gleicht gegen Denver aus

Die Portland Trail Blazers haben im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den Ausgleich geschafft. Der Meister von 1977 gewann das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie bei den Denver Nuggets 97:90 und stellte in der Serie auf 1:1. Das nächste Spiel findet am Freitag (Ortszeit) in Portland statt.