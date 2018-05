NBA: Überragender LeBron James beschert Cleveland das siebte Spiel

Halbfinal-Serie in der NBA

Cleveland Die Cleveland Cavaliers haben sich die Chance auf den Einzug in die Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewahrt.

Das Team um den erneut herausragenden LeBron James besiegte die Boston Celtics zuhause mit 109:99 und wehrte den Matchball des Rekordmeisters ab. Cleveland glich damit in der Best-of-seven-Serie auf 3:3 aus und erzwang das entscheidende siebte Spiel in Boston, wo die Gastgeber seit zehn Spielen in den Play-offs ungeschlagen sind.