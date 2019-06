Gegen Meister Golden State : NBA-Titel für Toronto zum Greifen nah

Oakland Den Toronto Raptors fehlt nur noch ein Sieg zum NBA-Titel. Sie wären das erste kanadische Team, das in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga Meister wird.

Die Toronto Raptors stehen dicht vor dem historischen Gewinn des NBA-Titels. Das Team um Superstar Kawhi Leonard gewann das vierte Finalspiel bei Meister Golden State Warriors 105:92 und braucht nur noch einen Sieg, um als erste kanadische Franchise in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga zu triumphieren. In der Best-of-Seven-Serie steht es 3:1, am Montag (Ortszeit) können es die Raptors zu Hause schaffen.