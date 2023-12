Nach Ausrastern und Sperre Gesperrter Skandal-Profi Green beginnt eine Therapie

Draymond Green hat keine Wahl, stellt sich den Problemen. Macht jetzt eine Therapie, so berichtet es The Athletic, wie diese genau aussieht, ist unbekannt. Der Schritt ist für den NBA-Star nach einer Reihe von Aussetzern sein einziger Weg zurück auf das Parkett, die Liga will das so. Es reicht nicht mehr, einfach die nächste Sperre abzusitzen.