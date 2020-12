Trotz Niederlage : Schröder überzeugt beim Debüt gegen Clippers

Los Angeles Das erste Spiel bei seinem neuen Team hat Dennis Schröder verloren – die eigene Leistung im Trikot der Los Angeles Lakers aber war mehr als vielversprechend für den deutschen Basketball-Nationalspieler.

Dennis Schröder ist mit einem herausragenden Debüt in seine Zeit als Profi der Los Angeles Lakers gestartet. Der Basketball-Nationalspieler aus Braunschweig verlor mit seinem neuen Team zwar den Saisonauftakt gegen den Stadtrivalen Los Angeles Clippers am Dienstagabend (Ortszeit) 109:116, rechtfertigte seinen Platz in der Startaufstellung aber mit einer rundum überzeugenden Leistung und sehr guten Statistiken. Schröder hatte die meisten Rebounds und Vorlagen aller Lakers-Profis und verbuchte mit 14 Punkten, 12 Rebounds und acht Assists direkt ein sogenanntes Double Double mit zweistelligen Werten in zwei der wichtigsten Kategorien.