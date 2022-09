„Beste Lösung“ : Sarver kündigt Verkauf des NBA-Teams Phoenix Suns an

Sarver kündigt Verkauf des NBA-Teams Phoenix Suns an

Phoenix Eigentümer Robert Sarver hat am Mittwoch den Verkauf der Phoenix Suns und Phoenix Mercury angekündigt. Dieser Schritt erfolgt nur acht Tage, nachdem er von der NBA für ein Jahr gesperrt und mit einer Geldstrafe in Höhe von zehn Millionen US-Dollar belegt wurde.

Sarver soll über Jahre rassistische und sexistische Kommentare abgegeben sowie Mitarbeiter des Basketball-Teams unprofessionell behandelt haben. Diese Bestrafung empfanden viele Spieler in der Liga als zu mild. Auch NBA-Superstar LeBron James beschwerte sich öffentlich.

Der Verkauf sei „die beste Lösung“, obwohl er ursprünglich gehofft hatte, die Kontrolle über die Franchises behalten zu können. „Aber in unserem derzeitigen unversöhnlichen Klima ist es schmerzlich klar geworden, dass dies nicht mehr möglich ist - dass alles Gute, das ich getan habe oder noch tun könnte, durch Dinge, die ich in der Vergangenheit gesagt habe, aufgewogen wird“, schrieb Sarver in einer Erklärung. „Aus diesen Gründen beginne ich mit der Suche nach Käufern für die Suns und Mercury.“