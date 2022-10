Favoriten, TV-Übertragung, Stars : Fragen und Antworten zum Saisonstart in der NBA

Franz Wagner (r) von den Orlando Magic in Aktion gegen Dillon Brooks von den Memphis Grizzlies. Foto: dpa/John Raoux

Berlin Vor dem Start der 77. NBA-Saison beantworten wir die wichtigsten Frage: Wer überträgt, was dürfen sich die Dennis Schröder und die anderen deutschen Spieler ausrechnen, wer wird MVP und was ist eigentlich mit dem „Alien“?

Was steht an?

Die 77. Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA startet in der Nacht zum Mittwoch. Die Hauptrunde endet nach 82 Spielen pro Team am 9. April 2023, ehe am 15. April die Play-offs beginnen. Spiel eins der Finals ist für den 1. Juni vorgesehen.

Wer sind die Favoriten?

Der Name Los Angeles Clippers fällt immer wieder, wenn es um die Anwärter auf den Titel geht. Ihr Starspieler Kawhi Leonard, der die vergangene Saison wegen einer Kreuzbandblessur verpasst hatte, ist zurück und könnte der entscheidende Faktor werden. Natürlich gehört Titelverteidiger Golden State Warriors um den außerirdischen Stephen Curry wieder zum engsten Favoritenkreis. Genau wie die Milwaukee Bucks mit Giannis Antetokounmpo. Interessant wird zu beobachten sein, ob LeBron James, Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers ein Wort in Sachen Championship mitsprechen können.

Was ist mit den Deutschen?

Sechs Deutsche spielen in der kommenden Saison in der NBA. Vor allem Dennis Schröder will mit den Lakers in die Play-offs und sich selbst für einen großen Vertrag empfehlen. Die größten Chancen auf einen tieferen Play-off-Run wird wohl Maximilian Kleber haben. Bei den Dallas Mavericks, 2022 im Halbfinale, spielt er an der Seite von MVP-Kandidat Luka Doncic. Wunderkind Franz Wagner wird an der Seite seines Bruders Moritz bei Orlando Magic weiter Erfahrung sammeln. Hinzu kommen Isaiah Hartenstein (New York Knicks) und Daniel Theis (Indiana Pacers). Letzterer ist aber durchaus noch ein Kandidat für einen Wechsel.

Was ist für Dennis Schröder drin?

Im besten Fall ein neuer gut dotierter und langfristiger NBA-Vertrag. Das muss jedenfalls sein Ziel sein. In LA unterschrieb er nach unglücklichen Stationen bei den Boston Celtics und Houston Rockets nur für ein Jahr und gerade mal 2,6 Millionen US-Dollar. Schröder, der bei der EM seine Stärken eindrucksvoll bewiesen hatte, muss bei seinem zweiten Anlauf bei den Lakers überzeugen, um tatsächlich nochmal einen großen Deal zu erhalten. Sportlich ist es durchaus in Frage zu stellen, ob die Lakers in den Play-offs weit kommen können.

Wer wird MVP?

Einer der üblichen Verdächtigen. Doncic, Antetokounmpo und Titelverteidiger Nikola Jokic (Denver Nuggets) sind wieder die heißesten Kandidaten. Wohl wissend, dass auch ein Steph Curry seinen beiden MVP-Trophäen eine dritte wird hinzufügen wollen. Auch Clippers-Star Leonard und Joel Embiid von den Philadelphia 76ers sind hier zu nennen.

Wer ist dieses „Alien“?

Victor Wembanyama. Der Mann, den alle wollen. Das französische Supertalent von gerade einmal 18 Jahren dürfte 2023 in die NBA gedraftet werden. Und schon jetzt lecken sich sämtliche Klubs die Finger nach dem 2,21-m-Riesen vom französischen Klub Metropolitans 92, der auch technisch so überragend ist. „Jeder wurde in den letzten Jahren als Einhorn bezeichnet, aber er ist mehr wie ein Alien“, sagte selbst LeBron James. Einige Teams vom Tabellenende werden mit Absicht verlieren, in Übersee nennt sich das „Tanking“, um beim Draft im kommenden Jahr höhere Chancen auf Wembanyama zu haben.

Wo kann ich die NBA sehen?

Der Streaminganbieter Dazn zeigt in der regulären Saison 182 Partien und dazu alle Spiele des sogenannten Play-in-Turniers. Danach gibt es mindestens eine Begegnung pro Play-off-Spieltag live. Die Finals überträgt Dazn dann komplett. Gleichzeitig können Fans mit dem NBA League Pass sämtliche Spiele live sehen. Dazn kostet im Abo 29,99 Euro im Monat.

