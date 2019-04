NBA-Playoffs : Bucks im Viertelfinale gegen Theis und die Celtics

Detroit Die topgesetzten Milwaukee Bucks haben in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA das Viertelfinale erreicht und sind nächster Gegner von Nationalspieler Daniel Theis und den Boston Celtics.

Das beste Team der Hauptrunde gewann am Montag bei den Detroit Pistons mit 127:104 und entschied die Achtelfinalserie nach dem Modus "best of seven" mit einem 4:0-Sweep für sich.