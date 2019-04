NBA-Playoffs : San Antonio erzwingt siebtes Spiel

Patty Mills von den San Antonio Spurs. Foto: dpa/Eric Gay

San Antonio Der fünfmalige NBA-Meister San Antonio hat sich gegen die Denver Nuggets in Spiel sieben gerettet. Die Texaner gewannen Spiel sechs und kämpfen in der entscheidenden Partie am Samstag in Denver um den Einzug ins Play-off-Viertelfinale.

Die San Antonio Spurs haben in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Die Texaner gewannen am Donnerstag (Ortszeit) Spiel sechs der Erstrunden-Serie gegen die Denver Nuggets mit 120:103 (64:60). LaMarcus Aldridge (26 Punkte) und DeMar DeRozan (25 Punkte) waren die erfolgreichsten Werfer im Team der Gastgeber.

Bei den Nuggets überzeugte Allstar Nikola Jokic mit 43 Punkten, zwölf Rebounds und neun Assists. Spiel sieben wird am Samstag in Denver ausgetragen. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf die Portland Trail Blazer.

(eh/dpa)