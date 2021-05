NBA-Play-offs : Lakers schlagen vor 12.000 Fans zurück - Mavericks erhöhen

Phoenix Die Los Angeles Lakers und ein starker Dennis Schröder haben gegen die Phoenix Suns in der Best-of-seven-Serie zum 1:1 ausgeglichen. Luka Doncic führte die Dallas Mavericks derweil zum zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben sich in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA mit einem Erfolg zurückgemeldet und in der Best-of-Seven-Serie gegen die Phoenix Suns ausgeglichen. Der Meister gewann am Dienstag (Ortszeit) auswärts mit 109:102. Die erste Partie hatte Phoenix 99:90 gewonnen. Um weiterzukommen, sind vier Siege notwendig. Neben Schröder, der 24 Punkte auflegte, spielten auch Anthony Davis (34 Punkte) und LeBron James (23) stark.