NBA-Play-offs : Toronto übernimmt Halbfinal-Führung gegen Milwaukee

Milwaukee Ein Sieg fehlt und die Toronto Raptors haben Historisches geschafft: Das Team könnte zum ersten Mal in seiner Geschichte den Einzug ins NBA-Finale klarmachen.

Die Toronto Raptors um Basketball-Star Kawhi Leonard haben im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen NBA den dritten Sieg in Folge gefeiert und stehen damit kurz vor der ersten Finalteilnahme in ihrer Teamgeschichte. Die Kanadier gewannen am Donnerstag (Ortszeit) das fünfte Spiel der Best-of-Seven-Serie bei den Milwaukee Bucks 105:99 (46:49).

Nach dem dritten Sieg in Serie führt Toronto in der Halbfinalserie mit 3:2 nach Spielen. Mit einem Heimsieg in Spiel sechs am Samstag könnten die Raports zum ersten Mal in ihrer 24-jährigen Teamgeschichte das Finale in der besten Basketball-Liga der Welt erreichen. Dort wartet mit den Golden State Warriors der amtierende Champion.