NBA-Play-offs: Titelverteidiger Golden State Warriors erneut im Finale

NBA : Golden State Warriors nach Sieg in Houston im Finale

Stephen Curry bejubelten den Sieg in Spiel sieben. James Harden von den Houston Rockets ist die Enttäuschung dagegen anzusehen. Foto: AFP/RONALD MARTINEZ

Los Angeles Titelverteidiger Golden State Warriors hat erneut das NBA-Finale erreicht. Die Warriors gewannen das entscheidende Spiel sieben der Best-of-seven-Serie bei den Houston Rockets. Es kommt damit zum vierten Mal hintereinander zur selben Final-Paarung

Das Traumfinale in der NBA ist perfekt: Zum vierten Mal in Serie trifft ab Donnerstag Champion Golden State Warriors im Playoff-Endspiel auf die Cleveland Cavaliers. Die Basketball-Superstars des Titelverteidigers müssen erneut gegen den derzeit unaufhaltsamen LeBron James ran. Dreimal gewann Golden State die Meisterschaft, einmal setzte sich Cleveland durch. „Das wird ein harter Fight“, kündigte Warriors-Profi Draymond Green an. Zuvor hatte sein Team am Montag (Ortszeit) das entscheidende siebte Halbfinalspiel bei den Houston Rockets mit 101:92 gewonnen und die Best-of-Seven-Serie mit 4:3 für sich entschieden.

„Spiel sieben in Houston zu gewinnen - Wahnsinn“, sagte Kevin Durant. Der US-Amerikaner war mit 34 Punkten Top-Scorer beim Team von Trainer Steve Kerr und kann nach seinem Wechsel aus Oakland im Sommer 2016 weiter vom zweiten Titel in seinem zweiten Warriors-Jahr träumen. Auch Curry zeigte mit 27 Punkten in der entscheidenden Phase seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Dagegen ist für die Texaner um James Harden die Saison beendet. 32 Punkte des 28-Jährgen waren zu wenig. „Die Mannschaft und ich sind am Boden zerstört“, sagte Trainer Mike D'Antoni.

Foto: AP/David J. Phillip 20 Bilder Golden State zum vierten Mal in Folge im Finale

Seine Mannschaft dominierte vor der Pause, brach später aber völlig zusammen. Der Gastgeber führte Mitte des zweiten Viertels mit 15 Punkten und ging mit einem 54:43 in die Pause. „In der Kabine ist nicht viel passiert, es wurde wenig geredet“, sagte Curry. „Wir wissen, dass wir innerhalb von zwei Minuten einen Elf-Punkte-Rückstand aufholen können“, ergänzte Klay Thompson.

Houston bricht ein

Während die Warriors nach dem Seitenwechsel plötzlich aus der Distanz trafen, verloren die Rockets ohne den angeschlagenen Spielmacher Chris Paul den Rhythmus. Vor allem Durant und der zuvor enttäuschende Curry waren von der Houston-Defensive nicht mehr zu stoppen. Innerhalb von 1:47 Minuten drehte Curry mit elf Punkten hintereinander die Partie und brachte sein Team fast im Alleingang mit 72:63 (34. Minute) in Führung. „Die zweite Hälfte war unfassbar gut. Das hat richtig Spaß gemacht“, jubelte der zweimalige MVP.

Da auch Durant in dieser Phase traf wie er wollte und 21 seiner 34 Punkte im dritten und vierten Viertel erzielte, hatten die Warriors alle Trümpfe in der Hand. „Wir wussten, dass sie irgendwann müde werden“, erklärte Durant. Dazu waren die Distanzschützen der Rockets zu harmlos. Nur sieben von 44 Versuchen von jenseits der Drei-Punkte-Linie fanden das Ziel. „Dann wird es natürlich sehr schwer, so ein Spiel zu gewinnen“, betonte D'Antoni.

Die Rockets waren in der regulären Saison die beste Mannschaft in der NBA. Jetzt ist im Halbfinale Endstation. Superstar Harden zeigte seine Enttäuschung, in dem er direkt nach der Schlusssirene in die Kabine sprintete. Auf das übliche Handshake mit dem Gewinner verzichtete er. „Ich war einfach nur frustriert“, erklärte der Rockets-Star. „Wir waren näher dran in diesem Jahr und werden es in der neuen Saison wieder versuchen“, kündigte D'Antoni an.

(SID)