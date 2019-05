Embiid und Butler dominieren : 76ers gehen in NBA-Play-offs in Führung

76ers gehen in NBA-Play-offs in Führung

Philadelphia Die Philadelphia 76ers haben das dritte Spiel im Viertelfinale der NBA-Play-offs gewonnen und die Führung der Best-of-Seven-Serie übernommen. Allstar Joel Embiid war herausragender Akteur der 76ers

Angeführt von den Starspielern Joel Embiid und Jimmy Butler sind die Philadelphia 76ers im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Toronto Raptors mit 2:1 in Führung gegangen. Der dreimalige Meister setzte sich in der Nacht zu Freitag mit 116:95 durch. Embiid mit 30 Punkten und 10 Rebounds sowie Butler mit 22 Punkten und 9 Rebounds waren die Topscorer ihres Teams.

Das vierte Spiel der Serie steigt am Sonntag (21.30 Uhr/spox.com und DAZN) erneut in Philadelphia. Vier Siege sind nötig, um in das Finale der Eastern Conference einzuziehen. Gegner dort sind die Milwaukee Bucks oder die Boston Celtics mit dem deutschen Nationalspieler Daniel Theis. In dieser Serie steht es 1:1.