NBA-Play-offs : Pleiten für Theis und Hartenstein

Milwaukee Die beiden deutschen Basketballprofis in der NBA, Daniel theis und Isaiah Hartenstein, haben im Play-off-Viertelfinale mit ihren Teams Niederlagen kassiert. Beide blieben ohne Einsatz.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit Rekordmeister Boston Celtics im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NBA den Ausgleich hinnehmen müssen. Das Team um Superstar Kyrie Irving verlor in der Nacht zum Mittwoch bei den Milwaukee Bucks klar mit 102:123. In der Best-of-seven-Serie steht es nun 1:1. Theis kam jedoch nicht zum Einsatz, bester Werfer war Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo mit 29 Punkten.

Ebenfalls ohne Einsatz blieb das deutsche Top-Talent Isaiah Hartenstein bei der 109:115-Niederlage der Houston Rockets bei Meister Golden State Warriors. Durch die Pleite liegen die Texaner, die in der vergangenen Saison noch das Halbfinale erreicht hatten, in ihrer Viertelfinal-Serie bereits mit 0:2 zurück. Die meisten Punkte in Spiel zwei verbuchten Houstons Spielmacher James Harden und Warriors-Star Kevin Durant (beide 29).