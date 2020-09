NBA-Play-offs : Milwaukee verhindert vorzeitiges Aus

Orlando Die Milwaukee Bucks haben das vorzeitige Aus im Play-off-Viertelfinale der NBA vorerst abgewendet: Der Titelkandidat verkürzte in der Best-of-seven-Serie gegen die Miami Heat auf 1:3. Auch die Los Angeles Lakers waren erfolgreich.

Die Milwaukee Bucks haben ein frühes Playoff-Aus in der NBA knapp verhindert - und das ohne ihren verletzten Superstar Giannis Antetokounmpo. Mit einem 118:115 (107:107, 50:48)-Sieg nach Verlängerung am Sonntag (Ortszeit) gegen die Miami Heat verkürzte das beste Team der regulären Saison in der Halbfinalserie der Eastern Conference auf 1:3. Noch nie ist es einem Team in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gelungen, eine Playoff-Serie nach einem 0:3-Rückstand noch zu gewinnen.