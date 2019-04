Heimniederlage für NBA-Champion : Golden State verliert trotz Durant-Gala

Oakland Trotz einer Gala von Kevin Durant veloren die Golden State Warriors Spiel fünf gegen die Los Angeles Clippers mit 121:129. Damit konnten die Clippers in der Best-of-Seven-Serie auf 2:3 verkürzen.

Titelverteidiger Golden State Warriors muss in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA überraschend nachsitzen. Das Team um Superstar Stephen Curry unterlag im fünften Spiel in eigener Arena gegen die Los Angeles Clippers mit 121:129 und liegt in der Serie im Modus best-of-seven nur noch mit 3:2 in Führung.