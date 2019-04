NBA-Play-offs : Nuggets schalten San Antonio aus

Denver Die Denver Nuggets haben das Viertelfinale in den Play-offs der NBA komplettiert. Im entscheidenden siebten Spiel setzten sich die Nuggets mit 90:86 gegen die San Antonio Spurs durch.

Die Denver Nuggets haben das entscheidende siebte Spiel der ersten Playoff-Runde in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegen die San Antonio Spurs gewonnen. Jamal Murray, der mit 23 Punkten bester Schütze war, sorgte am Samstag (Ortszeit) in einer spannenden Schlussphase mit seinem Wurf zum 90:86-Endstand für die Entscheidung. Nuggets-Center Nikola Jokic schaffte mit 21 Punkten, 15 Rebounds und 10 Assists ein Triple-Double.