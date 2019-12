Basketball in der NBA : Niederlagen für Theis und Schröder - Applaus für Leonard

Basketball in der NBA

Köln Dennis Schröder von den Oklahoma City Thunder und Daniel Theis von den Boston Celtics mussten in der NBA mit ihren jeweiligen Teams bittere Niederlagen einstecken. Einen besseren Abend erlebte Kawhi Leonard bei seiner Rückkehr nach Toronto.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat trotz einer guten Leistung mit Oklahoma City Thunder einen Dämpfer hinnehmen müssen. In der nordamerikanischen Profiliga NBA verlor Oklahoma beim direkten Konkurrenten Sacramento Kings 93:94, beide Teams liegen mit jeweils elf Siegen und 13 Niederlagen im Mittelfeld der Western Conference.

Unterdessen wurde Superstar Kawhi Leonard bei der Rückkehr in die Arena der Toronto Raptors gefeiert. Der 28-Jährige, der die Kanadier in der vergangenen Saison zum ersten Meistertitel geführt hatte und mittlerweile für die Los Angeles Clippers spielt, erhielt am Abend seinen Meisterschaftsring. Im Spiel selbst zeigte sich Leonard dann gewohnt treffsicher - allerdings für den Gegner: Er steuerte 23 Zähler zum 112:93 für die Clippers bei.