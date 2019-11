Basketball : Wagner zeigt bestes Spiel seiner NBA-Karriere

New York Moritz Wagner liefert beim Sieg der Washington Wizards gegen die Minnesota Timberwolves das bisher beste Spiel seiner Karriere ab. Beim 137:116-Erfolg stellt er gleich zwei persönliche Karrierebestwerte auf.

Mit 30 Punkten und 15 Rebounds in nur 25 Minuten hat Moritz Wagner zwei persönliche Karrierebestwerte aufgestellt. Der Profi der Washington Wizards erzielte beim 137:116-Erfolg bei den Minnesota Timberwolves 15 seiner 30 Punkte im Schlussviertel und traf alle Versuche von der Dreierlinie. Das war noch nie zuvor in der NBA-Geschichte einem Bankspieler gelungen. Gemeinsam mit Top-Scorer Bradley Beal, der 44 Punkte erzielte, sorgte der 22-Jährige dafür, dass die Negativserie der Hauptstädter nach drei Niederlagen nacheinander in der nordamerikanischen Profiliga NBA ein Ende fand. Teamkollege Isaac Bonga kam in knapp drei Minuten auf drei Punkte.