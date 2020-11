Laut ESPN : NBA-Meister Lakers an Nationalspieler Schröder interessiert

NBA-Meister Lakers an Nationalspieler Schröder interessiert

Düsseldorf Nationalspieler Dennis Schröder könnte offenbar bald an der Seite von NBA-Superstar LeBron James spielen. Der Meister Los Angeles Lakers ist offenbar an einem Trade mit Oklahoma City Thunder interessiert.

Der amtierende NBA-Champion Los Angeles Lakers ist erneut stark an Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder interessiert. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten vom Sonntag (Ortszeit) soll der deutschen Spielmacher der Oklahoma City Thunder für den ersten Pick (Nummer 28) in der Spieler-Lotterie am kommenden Mittwoch eingetauscht werden. Nach Informationen von ESPN könnte der Deal bis Montag (Ortszeit) perfekt gemacht werden. Schröder war nach der letzten Saison als zweitbester Bankspieler ausgezeichnet worden.