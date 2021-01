NBA : Doncic führt Dallas mit Triple Double zum Sieg

Houston Die Dallas Mavericks haben sich dank eines überragenden Luka Doncic bei den Houston Rockets gewonnen. Stephen Curry ließ seiner 62-Punkte-Show vom Sonntag derweil erneut eine starke Leistung folgen.

Basketball-Superstar Luka Doncic hat die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit seinem ersten Triple Double der Saison zum dritten Sieg im siebten Spiel geführt. Der 21-jährige Slowene verbuchte beim 113:100-Erfolg bei den Houston Rockets am Montagabend (Ortszeit) 33 Punkte sowie 16 Rebounds und 11 Assists. Alle drei Werte waren zugleich Saisonbestleistungen für Doncic. Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber stand in der Startformation der Mavericks und kam auf neun Rebounds und drei Assists, blieb aber ohne Punkt bei auch nur einem Wurfversuch.