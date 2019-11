NBA : Lakers weiter stark - Niederlage für Theis und Boston

Los Angeles Angeführt von LeBron James haben die Los Angeles Lakers ihren elften Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gefeiert. Für einen deutschen Nationalspieler endete derweil eine lange Siegesserie.

Am anderen Ende der Tabelle finden sich die Golden State Warriors wieder. Das Team aus Kalifornien, das in den vergangenen fünf Jahren jeweils das Finale erreicht hatte und dreimal Meister geworden war, unterlag bei den New Orleans Pelicans 100:108. Es war bereits die zwölfte Niederlage für die Warriors, die allerdings auch von großem Verletzungspech geplagt sind. Die beiden Topstars Stephen Curry (Hand-OP) und Klay Thompson (Kreuzbandriss) werden weiter lange fehlen.