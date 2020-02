„Wird sich nie wieder so wie früher anfühlen“ : Lakers holen ersten Sieg nach Schock um Tod von Bryant

„Wird sich nie wieder so wie früher anfühlen“

Dallas Die Los Angeles Lakers haben den ersten Sieg nach dem tragischen Unfalltod ihrer Klublegende Kobe Bryant geholt. Auch beim 129:113-Erfolg bei den Sacramento Kings ist der verunglückten NBA-Legende gedacht worden.

Angeführt von LeBron James haben die Los Angeles Lakers ihren ersten Sieg nach dem Tod ihrer Clublegende Kobe Bryant geholt. Auch dank des 92. Triple-Doubles von James gewannen die Lakers am Samstagabend (Ortszeit) in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga bei den Sacramento Kings mit 129:113 (81:64). „Es ist unsere Pflicht, einfach rauszugehen und das Spiel zu spielen, diese Siegermentalität zu haben, denn das würde er wollen“, sagte James, der auf 15 Punkte, elf Assists und zehn Rebounds kam. Lakers-Trainer Frank Vogel war sehr emotional: „Es wird sich nie normal anfühlen. Es wird sich nie wieder so wie früher anfühlen.“