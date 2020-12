NBA : Schröder siegt mit den Lakers gegen Klebers Mavericks

Die Los Angeles Lakers haben in der NBA ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Beim 138:115-Sieg gegen die Dallas Mavericks konnte Dennis Schröder erneut überzeugen. Nichts zu holen gab es für die Boston Celtics mit Daniel Theis gegen die Brooklyn Nets.

Mit einem erneut stark auftrumpfenden Dennis Schröder hat Meister Los Angeles Lakers in der NBA seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Das Team um die überragenden LeBron James und Anthony Davis gewann 138:115 gegen die Dallas Mavericks mit dem deutschen Nationalspieler Maxi Kleber. Schröder, der erneut in der Startformation stand, kam auf 18 Punkte, zwei Rebounds und sechs Assists.

"Er ist ein dynamischer Spieler. Besser als jeder andere in unserem Team kommt er in die Zone", lobte Lakers-Cheftrainer Frank Vogel den Braunschweiger, der laut ESPN auch finanziell mehr Anerkennung erhalten soll. Demnach bieten die Lakers Schröder einen neuen 83-Millionen-Dollar-Vertrag über vier Jahre. Derzeit kassiert der vor Saisonbeginn aus Oklahoma getradete Schröder in seinem letzten Vertragsjahr 15,5 Millionen Dollar.