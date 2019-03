NBA: James verpasst erstmals seit 14 Jahren die Playoffs

Los Angeles Seit 2005 nahm der LeBron James mit seinen Teams immer an den NBA-Play-offs teil. Diese Serie ist mit den Los Angeles Lakers nun gerissen. Der Basketball-Superstar spricht von einer „harten Saison“.

LeBron James sucht gerne die Herausforderung. Das machte der Basketball-Superstar im vergangenen Sommer mit seinem Wechsel innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA nur allzu deutlich. Der dreimalige Champion hätte zu den höher gehandelten Philadelphia 76ers oder den Houston Rockets gehen können. Doch der „King“ entschied sich für die Los Angeles Lakers. Er heuerte beim krisengeschüttelten 16-fachen Champion an, um Wiederaufbauhilfe zu leisten. Experten - darunter auch der ehemalige MVP Charles Barkley - trauten den Lakers den Sprung in die Playoffs zu. Doch Barkley und Co. sollten sich täuschen.