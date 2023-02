LeBron James gegen Michael Jordan Der Größte aller Zeiten?

Dirk Nowitzki gewann im direkten Duell gegen LeBron James 2011 den Titel, seitdem aber krönte sich James vier Mal zum NBA-Champion. Michael Jordan (6 Titel) wird er kaum noch einholen, wohl auch nicht dessen großen Nachahmer Kobe Bryant (5). Und schon gar nicht Bill Russell, der in den 1950er und 1960er Jahren mit den Boston Celtics unvergleichliche elf Meisterschaften gewann, allerdings in einer anderen Ära, mit weniger Konkurrenz und als Teil einer extrem guten Mannschaft. James hat seine – teils starken, häufig aber auch schwachen – Teams erstaunliche zehn Mal ins NBA-Finale geführt. Acht Jahre in Folge stand er im Finale; von 2011 bis 2014 mit den Miami Heat und von 2015 bis 2018 mit den Cleveland Cavaliers. Ob man das höher bewertet als die schwache Siegquote von 40 Prozent in diesen Finalserien ist Geschmackssache.