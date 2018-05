NBA: LeBron James mit Cleveland Cavaliers vor dem Halbfinal-Aus

LeBron James sitzt in der zweiten Halbzeit enttäuscht am Spielfeldrand. Foto: AFP/Maddie Meyer

Basketball-Star LeBron James hat mit den Cleveland Cavaliers im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen NBA eine Auswärtsniederlage kassiert.

Durch den Heimerfolg übernehmen die Celtics in der Best-of-Seven-Serie eine 3:2 Führung. Mit einem Auswärtssieg in Spiel sechs am Freitag in Cleveland könnte Boston zum ersten Mal seit 2010 wieder das Finale in der nordamerikanischen Profi-Liga erreichen.